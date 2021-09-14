За словами столичного екскурсовода, таємний бункер розташований у підвалі 11-поверхової будівлі на бульварі Лесі Українки, 1. Зараз тут працюють Київська облдержадміністрація та Центральний виборчий комітет.
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Будували комплекс на Печерську у 1982 році, на місці фортечного тиру.
Зала для нарад та кімната з телетайпами
Кирило Степанець зазначив, що підземелля забезпечно всім необхідним для того, щоб "цінні кадри" могли вижити:
- вентиляцією забрудненого повітря;
- дизельною електростанцією;
- санітарними вузлами;
- запасами води.
Запасний вихід з бункеру обклали гранітом. Він розташований неподалік висоток Царського села на території ЦВК.
У підземних приміщеннях є кімната з опечатаними телетайпами. Цілком ймовірно, що звідти можна відправити закодоване повідомлення напряму до Кремля.
Обладнали також кілька залів для засідань. У коментарях до допису гід зазначив, що фотографії були зроблені 10 років тому. То ж, стан приміщення зараз може бути зовсім інший.
Дивіться фото з підземного бункеру на бульварі Лесі Українки, 1: