Екватор протиаварійних робіт позаду: Ткаченко розповів, коли почнуть реставрувати Гостинний двір

Половина протиаварійних робіт у Гостинному дворі на столичному Подолі вже виконана. Планується, що реставрація почнеться наприкінці весни.

Тим часом, за словами очільника Мінкульту Олександра Ткаченка, фахівці працюватимуть над підготовкою реставраційного проєкту. Наразі ж триває обговорення його концепції.

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Часу не гають

Ткаченко розповів, що станом на кінець січня вже встигли:

знести прогнилий паркан та замінити його на новий;

додатково облаштувати галереї для пішоходів;

виконати монтаж системи електропостачання;

розчистити території від чагарника;

влаштувати тимчасові побутові приміщення;

демонтувати металеві карнизи парапету;

виготовити в'їзди та ворота;

змонтувати риштування та каркас покрівлі парапетів;

пофарбувати та нанести антикорозійний захист металевих конструкцій;

вивезти сміття.

Міністр запевнив, що після років руйнівного запустіння Гостинного двору, наразі роботи там тривають цілодобово.

Окрім вже виконаних завдань, робітники продовжують виготовляти металеві конструкції, завершують організацію системи водопостачання, монтаж підсилення конструкцій арок та монтаж каркасу з фанери на покрівлі.

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Крім того, вони вже очистили стіни другого поверху від рослин, а пальові фундаменти та підвальні приміщення – від бруду. На черзі – виготовлення тимчасових драбин та сходів, матеріали для яких вже привезли.

Як вже казав, Гостиний двір буде мультифункціональним простором. Він вмістить в собі локації для мистецтва, просування народних художніх промислів, для активностей громадськості, там розмістяться інфоточки для туристів,

– анонсував Ткаченко.

Він додав, що невдовзі ця історична пам'ятка має перетворитися на магніт не лише для іноземців, які мандрують Україною, але й для наших громадян.

Ткаченко показав, як просуваються роботи у Гостинному дворі / Фото з фейсбуку Олександра Ткаченка

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Перейшли екватор протиаварійних робіт в Гостинному дворі. Знесли прогнилий паркан та замінили його на новий, додатково облаштувавши галереї для пішоходів. Станом на зараз вже виконано монтаж системи електропостачання, розчищено території від чагарника, влаштовано тимчасові побутові приміщення, демонтовано металеві карнизи парапету, виготовлено в'їзди та ворота, монтаж риштувань та каркасу покрівлі парапетів, пофарбовано та нанесено антикорозійний захист металевих конструкцій, вивезено сміття.

Роками, крім руйнації Гостиного двору, більше всередині нічого не відбувалось. А зараз протиаварійні роботи тривають цілодобово.

Наразі спеціалісти продовжують виготовлення металевих конструкцій, завершують організацію системи водопостачання, монтаж підсилення конструкцій арок та монтаж каркасу з фанери на покрівлі, видалення рослин в стінах другого поверху, очищення пальових фундаментів та підвальних приміщень від бруду, тривають вантажо-розвантажувальні роботи та виготовлення тимчасових драбин та сходів.

Орієнтуємось, що реставраційні роботи будуть розпочаті вже наприкінці весни. Але, зауважу, що до цього часу на основі концепції готуватиметься реставраційний проект. Обговорення концепції робочою групою при міністерстві наразі продовжується.

Як вже казав, Гостиний двір буде мультифункціональним простором. Він вмістить в собі локації для мистецтва, просування народних художніх промислів, для активностей громадськості, там розмістяться інфоточки для туристів.

І, хоч це надзвичайно складний проєкт, у межах "Великої реставрації" ми хочемо перетворити Гостиний двір на комплекс, який стане магнітом не лише для іноземних туристів, а й для всіх українців.