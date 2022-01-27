Между тем, по словам главы Минкульта Александра Ткаченко, специалисты будут работать над подготовкой реставрационного проекта. Сейчас же идет обсуждение его концепции.

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Времени не теряют

Ткаченко рассказал, что по состоянию на конец января уже успели:

снести прогнивший забор и заменить его новым;

дополнительно обустроить галереи для пешеходов;

выполнить монтаж системы электроснабжения;

расчистить территории от кустарника;

обустроить временные бытовые помещения;

демонтировать металлические карнизы парапета;

изготовить въезды и ворота;

смонтировать леса и каркас кровли парапетов;

покрасить и нанести антикоррозионную защиту металлических конструкций;

вывезти мусор.

Обратите внимание! Министр заверил, что после годов разрушительного запустения Гостиного двора, сейчас работы там продолжаются круглосуточно.

Кроме уже выполненных заданий, рабочие продолжают изготавливать металлические конструкции, завершают организацию системы водоснабжения, монтаж усиления конструкций арок и монтаж каркаса из фанеры на кровле.

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Кроме того, они уже очистили стены второго этажа от растений, а свайные фундаменты и подвальные помещения – от грязи. На очереди – изготовление временных лестниц, материалы для которых уже привезли.

Как уже говорил, Гостиный двор будет мультифункциональным пространством. Он будет вмещать в себя локации для искусства, продвижения народных художественных промыслов, для активностей общественности, там разместятся инфоточки для туристов,

– анонсировал Ткаченко.

Он добавил, что вскоре эта историческая достопримечательность должна превратиться в магнит не только для иностранцев, которые путешествуют по Украине, но и для наших граждан.

Ткаченко показал, как продвигаются работы в Гостином дворе / Фото из фейсбука Александра Ткаченко

Текст публикации Александра Ткаченко:

Перешли экватор противоаварийных работ в Гостином дворе. Снесли прогнивший забор и заменили его новым, дополнительно обустроив галереи для пешеходов. По состоянию на сейчас уже выполнен монтаж системы электроснабжения, расчищены территории от кустарника, устроены временные бытовые помещения, демонтированы металлические карнизы парапета, изготовлены въезды и ворота, монтаж лесов и каркаса кровли парапетов, окрашена и нанесена антикоррозийная защита металлических конструкций, вывезен мусор.

Годами, кроме разрушения Гостиного двора, больше внутри ничего не происходило. А сейчас противоаварийные работы продолжаются круглосуточно.

Сейчас специалисты продолжают изготовление металлических конструкций, завершают организацию системы водоснабжения, монтаж усиления конструкций арок и монтаж каркаса из фанеры на кровле, удаление растений в стенах второго этажа, очистку свайных фундаментов и подвальных помещений от грязи, продолжаются грузо-разгрузочные работы и изготовление временных лестниц.

Ориентируемся, что реставрационные работы будут начаты уже в конце весны. Но, замечу, что к этому времени на основе концепции будет готовиться реставрационный проект. Обсуждение концепции рабочей группой при министерстве пока продолжается.

Как уже говорил, Гостиный двор будет мультифункциональным пространством. Он будет вмещать в себя локации для искусства, продвижения народных художественных промыслов, для активностей общественности, там разместятся инфоточки для туристов.

И, хоть это очень сложный проект, в рамках "Большой реставрации" мы хотим превратить Гостиный двор в комплекс, который станет магнитом не только для иностранных туристов, но и для всех украинцев.