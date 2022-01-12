Глава Минкульта Александр Ткаченко отметил, что уже в ближайшее время Гостиный двор вполне обезопасят от влияния погодных условий и других факторов, которые долгие годы разрушали сооружение.

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Что уже успели сделать

По словам чиновника, в историческом здании справились с шестью этапами первоочередных задач:

провели подготовительные работы;

выполнили монтаж системы электроснабжения;

убрали мусор;

перенесли металлоконструкции;

устроили площадку для складирования материалов;

расчистили территорию от кустарника.

А уже на следующей неделе начнем демонтаж старого забора и заменим его на новый, безопасный,

– пообещал Ткаченко.

Министр также отметил, что будет сообщать обо всех изменениях и предоставлять киевлянам актуальную информацию по продвижению работ в Гостином дворе.

История длиной в 10 лет

В 2011 году Гостиный двор, построенный еще в начале XIX века, вывели из государственного реестра памятников архитектуры. С тех пор здание стояло заброшенным и запущенным и разрушалось под снегом и дождем. За него продолжалась борьба в судах, поскольку на его месте хотели возвести очередной торгово-офисный центр.

В список памятников архитектуры национального значения прежнее украшение Контрактовой площади вернулось лишь в мае 2021 года. Впрочем, даже после этого там не начались никакие работы. Об их старте Ткаченко объявил лишь в последний день 2021 года – 31 декабря.

Противоаварийные работы в Гостином дворе / Фото Александра Ткаченко

Текст публикации Александра Ткаченко:

Новости из Киева. Противоаварийные работы в Гостином дворе продолжаются. По состоянию на сегодня, 11 января, выполнили следующее:

провели подготовительные работы;

выполнили монтаж системы электроснабжения;

убрали мусор;

перенесли металлоконструкции;

устроили площадку для складирования материалов;

расчистили территорию от кустарника.

А уже на следующей неделе начнем демонтаж старого забора и заменим его на новый, безопасный. Буду держать в курсе относительно дальнейших движений.

Такими темпами совсем скоро памятник будет полностью защищен от погодных условий и других факторов, которые понемногу разрушали его с течением лет. Актуальные фото с места приобщаю.