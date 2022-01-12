Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко наголосив, що вже найближчим часом Гостинний двір цілком убезпечать від впливу погодних умов та інших факторів, які довгі роки руйнували споруду.

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Що вже встигли зробити

За словами урядовця, в історичній будівлі впоралися із шістьома етапами першочергових завдань:

провели підготовчі роботи;

виконали монтаж системи електропостачання;

прибрали сміття;

прибрали сміття; перенесли металоконструкції;

влаштували майданчик для складування матеріалів;

розчистили територію від чагарника.

А вже наступного тижня почнемо демонтаж старого паркану і замінимо його на новий, безпечний,

– пообіцяв Ткаченко.

Міністр також зазначив, що повідомлятиме про всі зміни та надаватиме киянам актуальну інформацію щодо просування робіт у Гостинному дворі.

Історія довжиною в 10 років

У 2011 році Гостинний двір, збудований ще на початку ХІХ століття, вивели з Державного реєстру пам'яток архітектури. Відтоді будівля стояла покинутою й занедбаною і руйнувалася під снігом і дощем. За неї тривала боротьба в судах, оскільки на її місці хотіли звести черговий торгівельно-офісний центр.

До списку пам'яток архітектури національного значення колишня окраса Контрактової площі повернулася лише у травні 2021 року. Втім, навіть після цього там не почалися жодні роботи. Про їх старт Ткаченко оголосив лише в останній день 2021 року – 31 грудня.

Протиаварійні роботи у Гостинному дворі / Фото Олександра Ткаченка

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Новини з Києва. Протиаварійні роботи у Гостиному дворі продовжуються. Станом на сьогодні, 11 січня, виконали таке:

провели підготовчі роботи;

виконали монтаж системи електропостачання;

прибрали сміття;

перенесли металоконструкції;

влаштували майданчик для складування матеріалів;

розчистили територію від чагарника.

А вже наступного тижня почнемо демонтаж старого паркану і замінимо його на новий, безпечний. Триматиму в курсі щодо подальших рухів.

Такими темпами зовсім скоро пам'ятка буде повністю убезпечена від погодніх умов та інших чинників, що потроху руйнували її з плином років. Актуальні фото з місця долучаю.