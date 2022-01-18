Евакуація та збори на стадіоні: у київській школі відреагували на "замінування"
Джерело:nashatroeshka
Навчальний процес у багатьох школах Києва 18 січня був зірваний через повідомлення про масове замінування навчальних закладів. Через анонімне сповіщення, яке надійшло до СБУ, у 46 школі довелося проводити евакуацію.
Виводили на територію школи з будівлі й учнів гімназії №283 на Троєщині. За словами педагогів, за останні дні процес евакуації вимушено проводили вже кілька разів.
Дивіться також У Києві "замінували" школи та Апеляційний суд
Дітей збирали на шкільному стадіоні
- Як тільки працівники школи дізналися про чергове замінування, вони одразу почали виводити дітей на вулицю.
- Учнів зібрали на території закладу на стадіоні, де вони й чекали батьків або закінчення перевірки будівлі кінологами та вибухотехніками.
- Чи відновили навчання після евакуації у 283 гімназії, невідомо.
Дивіться відео евакуації дітей з київської школи на Троєщині:
День масових замінувань
Вранці 18 січня до працівників СБУ надійшла інформація про наявність вибухівки в Апеляційному суді. Крім того, невідомий сповістив про замінування кількох шкіл у кожному з районів міста.
На щастя, жодних небезпечних предметів спеціалісти не знайшли. Втім, багатьом батькам учнів навчальних класів довелося зриватися з роботи та їхати забирати малюків.