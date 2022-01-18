Евакуація та збори на стадіоні: у київській школі відреагували на "замінування"

Навчальний процес у багатьох школах Києва 18 січня був зірваний через повідомлення про масове замінування навчальних закладів. Через анонімне сповіщення, яке надійшло до СБУ, у 46 школі довелося проводити евакуацію.

Виводили на територію школи з будівлі й учнів гімназії №283 на Троєщині. За словами педагогів, за останні дні процес евакуації вимушено проводили вже кілька разів.

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Дітей збирали на шкільному стадіоні

Як тільки працівники школи дізналися про чергове замінування, вони одразу почали виводити дітей на вулицю.

Учнів зібрали на території закладу на стадіоні, де вони й чекали батьків або закінчення перевірки будівлі кінологами та вибухотехніками.

Чи відновили навчання після евакуації у 283 гімназії, невідомо.

Дивіться відео евакуації дітей з київської школи на Троєщині:

День масових замінувань

Вранці 18 січня до працівників СБУ надійшла інформація про наявність вибухівки в Апеляційному суді. Крім того, невідомий сповістив про замінування кількох шкіл у кожному з районів міста.

На щастя, жодних небезпечних предметів спеціалісти не знайшли. Втім, багатьом батькам учнів навчальних класів довелося зриватися з роботи та їхати забирати малюків.