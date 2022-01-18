Выводили на территорию школы из здания и учащихся гимназии №283 на Троещине. По словам педагогов, в последние дни процесс эвакуации вынужденно проводили уже несколько раз.

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Детей собирали на школьном стадионе

Как только работники школы узнали об очередном заминировании, они сразу начали выводить детей на улицу.

Учеников собрали на территории заведения на стадионе, где они ждали родителей или окончания проверки здания кинологами и взрывотехниками.

Возобновили ли обучение после эвакуации в 283 гимназии, неизвестно.

Смотрите видео эвакуации детей из киевской школы на Троещине:

День массовых минирований

Утром 18 января сотрудникам СБУ поступила информация о наличии взрывчатки в Апелляционном суде. Кроме того, неизвестный известил о заминировании нескольких школ в каждом из районов города.

К счастью, никаких опасных предметов специалисты не обнаружили. Впрочем, многим родителям учащихся начальных классов пришлось срываться с работы и уезжать забирать малышей.