Величезні приміщення кіностудії імені Довженка підуть з молотка, але за однієї умови
Джерело:Фонд державного майна України
Приміщення кіностудії імені Довженка загальною площею 2 671 квадратний метр планують віддати в оренду на 5 років. Йдеться про два павільйони з чотирьох, а також інші приміщення, розташовані на проспекті Перемоги.
Згідно з офіційним повідомленням, Фонд держмайна, пропонує в оренду павільйони кіностудії, 5 гримерних кімнат та спеціальні приміщення для заготівлі декорацій. Всі вони потребують неабиякого ремонту та вкладань коштів.
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Усі приміщення довгий час не опалювалися, там немає ані пожежної, ані охоронної сигналізації.
Стартова ціна – майже 600 тисяч на місяць
Павільйон кіностудії, який здають в оренду / Фото Фонду держмайна
- Вартість оренди кожного квадратного метра приміщень кіностудії Довженка оцінили у майже 217 гривень. Стартова вартість користування приміщеннями – 581 тисяча 161 гривня на місяць. Крім того, орендарю доведеться сплачувати 68 тисяч 729 гривень земельного податку.
- Використовувати приміщення зможуть не всі бажаючі, а лише підприємці, які проводять культурно-мистецькі заходи та заклади культури.
- Крім того, у Фонді держмайна заборонили передавати приміщення у суборенду.
- Аукціон має відбутися 14 лютого. Заявки на участь у торгах прийматимуть до 20:00 13 лютого.
Коридори кіностудії імені Довженка / Фото Фонду держмайна
Приміщеннями багато років не користувалися
Гримерна кіностудії / Фото Фонду держмайна