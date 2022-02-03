Згідно з офіційним повідомленням, Фонд держмайна, пропонує в оренду павільйони кіностудії, 5 гримерних кімнат та спеціальні приміщення для заготівлі декорацій. Всі вони потребують неабиякого ремонту та вкладань коштів.

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Усі приміщення довгий час не опалювалися, там немає ані пожежної, ані охоронної сигналізації.

Стартова ціна – майже 600 тисяч на місяць



Павільйон кіностудії, який здають в оренду / Фото Фонду держмайна

Вартість оренди кожного квадратного метра приміщень кіностудії Довженка оцінили у майже 217 гривень. Стартова вартість користування приміщеннями – 581 тисяча 161 гривня на місяць. Крім того, орендарю доведеться сплачувати 68 тисяч 729 гривень земельного податку.

Використовувати приміщення зможуть не всі бажаючі, а лише підприємці, які проводять культурно-мистецькі заходи та заклади культури.

Крім того, у Фонді держмайна заборонили передавати приміщення у суборенду.

Аукціон має відбутися 14 лютого. Заявки на участь у торгах прийматимуть до 20:00 13 лютого.



Коридори кіностудії імені Довженка / Фото Фонду держмайна

Приміщеннями багато років не користувалися



Гримерна кіностудії / Фото Фонду держмайна

Кіностудію імені Довженка побудували у Києві ще у 1927 році. Тут зняли чималу кількість відомих фільмів – "Тіні забутих предків", "За двома зайцями" та "У бій ідуть лише старі". Після здобуття Україною Незалежності у павільйонах знімали популярні телепередачі, однак останніми роками робота кіностудії фактично повністю зупинилася. Представники галузі кіно використовували приміщення кіностудії для зйомок кількох десятків фільмів, але вони не стали відомими. Більшість будівель кіностудії не використовували.