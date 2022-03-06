Фонтани у Києві гратимуть гімн, а невдовзі повністю відновлять роботу
Джерело:КМДА
У столиці України незабаром повністю відновлять роботу фонтани. З 7 березня вони гратимуть український національний гімн.
У режимі вечірнього світло-музичного шоу фонтани поки не працюватимуть. Проте водограї щоранку і вдень виконуватимуть гімн України.
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Фонтани у Києві відновлюють роботу зазвичай у травні
Традиційно фонтани у Києві відновлюють роботи навесні, але пізніше – у травні. Як розповіла журналістка 24 каналу, на вулицях столиці 6 березня було спокійно. На центральних вулицях Києва вже готові барикади й стоять протитанкові їжаки.
Переважно столиця – порожня, немає на дорогах і автівках. Люди, які таки вийшли з домівок, – це переважно журналісти та службовці або комунальники.