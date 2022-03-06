На центральних вулицях серця країни вже готові барикади й стоять протитанкові їжаки. А людей там практично немає. Який вигляд має центр Києва в часи війни – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 каналу.

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Тут нещодавно кипіло життя

На Майдані Незалежності стоять одразу кілька барикад. Їх спорудили з бетонних блоків і мішків із піском. Перед ними є по кілька протитанкових їжаків. Також розкидані маленькі залізні конструкції, щоб не можна було проїхати автомобілем.

як виглядає Київ в умовах війни
Барикада на Майдані Незалежності / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

як виглядає Київ в умовах війни
Мішки на барикаді в центрі Києва / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Стоїть один із протитанкових їжаків і біля пам'ятника Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь на Майдані. Ймовірно, він там, щоб не дати техніці окупантів розтрощити один із головних пам'ятників країни.

як виглядає Київ в умовах війни
Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь на майдані / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

У будівлі КМДА повністю заблоковані всі передні вікна та двері. їх заклали мішками з піском, які можуть зупинити кулі при обстрілюванні ворогами.

як виглядає Київ в умовах війни
КМДА готова до оборони / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Автомобілів у центрі Києва зараз майже не буває. А ось, якщо видно людей, то це переважно службовці або журналісти.

як виглядає Київ в умовах війни
Пуста вулиця в самісінькому центрі Києва / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

як виглядає Київ в умовах війни
Поодинокі автомобілі їдуть центром столиці / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

як виглядає Київ в умовах війни
Вулиця, де раніше кипіло життя / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Якщо окупанти надумають зайти в столицю, то не лише кулі наших захисників, а й стінописи дадуть зрозуміти, що це українське місто. Адже десятки муралів залишилися незмінними.

як виглядає Київ в умовах війни
Мурали символізують боротьбу українців / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

як виглядає Київ в умовах війни
Один зі стінописів у центрі Києва / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Кафе, крамниці та банки в центрі Києва ще 10 днів тому були переповненими. Проте зараз вони всі зачинені та чекають на швидке повернення мирного життя в Україну.

як виглядає Київ в умовах війни
Кафе в центрі столиці 6 березня/ Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

як виглядає Київ в умовах війни
"ПриватБанк" біля Майдану / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Також незмінними залишилася Алея Небесної Сотні. Проте зараз квіти туди приносять рідше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

як виглядає Київ в умовах війни
Тут завжди будуть квіти / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

як виглядає Київ в умовах війни
Згадка про день, коли перемога здавалася недосяжною / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

як виглядає Київ в умовах війни
Пам'ятник, що виглядає символічним / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

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