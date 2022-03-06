На центральних вулицях серця країни вже готові барикади й стоять протитанкові їжаки. А людей там практично немає. Який вигляд має центр Києва в часи війни – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 каналу.

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Тут нещодавно кипіло життя

На Майдані Незалежності стоять одразу кілька барикад. Їх спорудили з бетонних блоків і мішків із піском. Перед ними є по кілька протитанкових їжаків. Також розкидані маленькі залізні конструкції, щоб не можна було проїхати автомобілем.



Барикада на Майдані Незалежності / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко



Мішки на барикаді в центрі Києва / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Стоїть один із протитанкових їжаків і біля пам'ятника Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь на Майдані. Ймовірно, він там, щоб не дати техніці окупантів розтрощити один із головних пам'ятників країни.



Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь на майдані / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

У будівлі КМДА повністю заблоковані всі передні вікна та двері. їх заклали мішками з піском, які можуть зупинити кулі при обстрілюванні ворогами.



КМДА готова до оборони / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Автомобілів у центрі Києва зараз майже не буває. А ось, якщо видно людей, то це переважно службовці або журналісти.



Пуста вулиця в самісінькому центрі Києва / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко



Поодинокі автомобілі їдуть центром столиці / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко



Вулиця, де раніше кипіло життя / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Якщо окупанти надумають зайти в столицю, то не лише кулі наших захисників, а й стінописи дадуть зрозуміти, що це українське місто. Адже десятки муралів залишилися незмінними.



Мурали символізують боротьбу українців / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко



Один зі стінописів у центрі Києва / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Кафе, крамниці та банки в центрі Києва ще 10 днів тому були переповненими. Проте зараз вони всі зачинені та чекають на швидке повернення мирного життя в Україну.



Кафе в центрі столиці 6 березня/ Фото 24 каналу, Катерина Гаценко



"ПриватБанк" біля Майдану / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

Також незмінними залишилася Алея Небесної Сотні. Проте зараз квіти туди приносять рідше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.



Тут завжди будуть квіти / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко



Згадка про день, коли перемога здавалася недосяжною / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко



Пам'ятник, що виглядає символічним / Фото 24 каналу, Катерина Гаценко

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