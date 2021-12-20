Фотозона зі "чаклунським" капелюхом: де встановлять скандальну святкову інсталяцію

Фотозону зі скандальним "чаклунським" капелюхом встановлять біля резиденції Доброчара, у якій чарівник вітає українців з прийдешніми святами та обіцяє здійснення усіх бажань. Торік капелюх на Софіївській площі столиці прикрашав головну ялинку країни, однак через скандал оригінальну прикрасу зняли.

Про це у коментарі сайту 24 каналу розповіла Вікторія Рижкова, директорка "Добропарку". За її словами, до кінця 2021-го "відьомський" атрибут з’явиться серед інших об’єктів фестивалю ілюмінації. До них належать 3D-фігури різного розміру: сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої та атракціони.

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Зверніть увагу: 13 грудня на ялинку, яка знаходиться на Софіївській площі, встановили чотириметрову різдвяну зірку. Її із земною кулею підняли на верхівку дерева за допомогою люльки рятувальників. Висота цьогорічної головної ялинки України – 31 метр.

Столичну красуню запалили вперше за вісім років у переддень Дня святого Миколая – 18 грудня. Головною тематикою свята на Софійській площі буде народження Ісуса Христа.

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Як це було

Минулого року для головної ялинки 2021-го придумали неординарний дизайн, адже замість традиційної зірки на її верхівці встановили велетенський капелюх.

До кінця 2021-го "відьомський" капелюх встановлять біля резиденції Доброчара / Фото – Facebook Діани Попової

Організатори пояснили, що така прикраса була "стилістичним доповненням теми чудес", адже тематикою святкування був казковий ліс.

Люди прозвали капелюх "чаклунським" та "відьомським" і заявили, що він не має нічого спільного з Різдвом та Новим роком. Відразу 15 компаній захотіли взяти в оренду святковий атрибут.

Протягом трьох місяців скандальний капелюх знаходився біля будівлі Київської школи економіки / Фото – Facebook Тимофія Милованова

Першим місцем, куди вирушила прикраса, стала Київська школа економіки. Біля будівлі КШЕ вона знаходилася протягом трьох місяців.

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