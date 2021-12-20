Про це у коментарі сайту 24 каналу розповіла Вікторія Рижкова, директорка "Добропарку". За її словами, до кінця 2021-го "відьомський" атрибут з’явиться серед інших об’єктів фестивалю ілюмінації. До них належать 3D-фігури різного розміру: сніговики, олені, пінгвіни, іграшки, новорічні казкові герої та атракціони.

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Як це було

Минулого року для головної ялинки 2021-го придумали неординарний дизайн, адже замість традиційної зірки на її верхівці встановили велетенський капелюх.

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До кінця 2021-го "відьомський" капелюх встановлять біля резиденції Доброчара / Фото – Facebook Діани Попової

Організатори пояснили, що така прикраса була "стилістичним доповненням теми чудес", адже тематикою святкування був казковий ліс.

Люди прозвали капелюх "чаклунським" та "відьомським" і заявили, що він не має нічого спільного з Різдвом та Новим роком. Відразу 15 компаній захотіли взяти в оренду святковий атрибут.

Головна ялинка країни, чаклунський скандальний капелюх, Київська школа економіки

Протягом трьох місяців скандальний капелюх знаходився біля будівлі Київської школи економіки / Фото – Facebook Тимофія Милованова

Першим місцем, куди вирушила прикраса, стала Київська школа економіки. Біля будівлі КШЕ вона знаходилася протягом трьох місяців.

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