Об этом в комментарии сайту 24 канала рассказала Виктория Рыжкова, директор "Добропарка". По ее словам, до конца 2021-го "ведьмовский" атрибут появится среди других объектов фестиваля иллюминации. К ним относятся 3D-фигуры разного размера: снеговики, олени, пингвины, игрушки, новогодние сказочные герои и аттракционы.
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Как это было
В прошлом году для главной елки 2021-го придумали неординарный дизайн, ведь вместо традиционной звезды на ее верхушке установили огромную шляпу.
До конца 2021-го "ведьмовскую" шляпу установят возле резиденции Доброчара / Фото – Facebook Дианы Поповой
Организаторы объяснили, что такое украшение было "стилистическим дополнением темы чудес", ведь тематикой празднования был сказочный лес.
Люди прозвали шляпу "колдовской" и "ведьмовской" и заявили, что она не имеет ничего общего с Рождеством и Новым годом. Сразу 15 компаний захотели взять в аренду праздничный атрибут.
В течение трех месяцев скандальная шляпа находилась возле здания киевской школы экономики / Фото – Facebook Тимофея Милованова
Первым местом, куда отправилось украшение, стала Киевская школа экономики. Возле здания КШЭ она находилась в течение трех месяцев.
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