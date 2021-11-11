У Гідропарку загорівся плавучий ресторан

У столичному Гідропарку вночі 11 листопада загорівся однопалубний ресторан на воді, розташований у затоці Дніпра. Це трапилося на Броварському проспекті, поблизу Венеційського мосту.

Виклик вогнеборцям надійшов о 20:26. Не гаючи часу, вони прибули на місце інциденту. О 21:16 їм вдалося локалізувати полум'я, а о 21:41 – повністю загасити його.

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Пожежу вчасно приборкали

На момент прибуття бійців ДСНС вогонь встиг охопити площу в 160 квадратних метрів.

Для його гасіння залучили чотири пожежних машини та 20 рятувальників.

На щастя, все минулося без жертв та потерпілих.

Причини інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Вогнеборці працювали з подвійною силою

Як повідомляє телеграм-канал Magnolia TV, вогонь розповсюджувався доволі швидко. Тому бійцям ДСНС довелося гасити його з обох боків – як з берега, так і з води. Ба більше, у ліквідації пожежі задіяли навіть пожежний катер, який брав воду з Дніпра. Завдяки цьому, вогонь вдалося збити доволі швидко.

Ще одна резонансна пожежа дня: інцидент у парку "Совки"

У столичному парку "Совки" 11 листопада також спалахнула серйозна пожежа. Осередком займання стала шашлична. Вогнеборцям довелося боротися з полум'ям на 300 квадратних метрах.

Крім того, була загроза його перекидання на вуличний звіринець. На щастя, персонал встиг вчасно визволити кроликів та віслюка. Відтак, в результаті загоряння не пострадали ні люди, ні тварини.

У Києві спалахнув ресторан в дебаркадері над Дніпром / Фото ДСНС, Magnolia TV

У Гідропарку спалахнув ресторан над Дніпром: дивіться відео з місця події

Текст публікації Головного управління ДСНС у місті Києві:

Столичні рятувальники ліквідували пожежу у ресторані на воді

11 листопада о 20:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Броварському (поблизу Венеційського мосту), що у Дніпровському районі столиці.

На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Після прибуття на місце перших бойових розрахунків встановили, що пожежа виникла в ресторані на воді, із загрозою розповсюдження вогню на дах. Рятувальники одразу взялися за гасіння.

О 21:16 пожежу було локалізовано на площі 160 квадратних метрів, та о 21:41 ліквідовано. До гасіння залучалось 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, 20 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих не виявлено.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.