Горе-водій повинен усе компенсувати, – Кличко про розвалений фонтан у центрі Києва

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на знищення фонтана на Арсенальній площі. Він сказав, що водій вантажівки має компенсувати збитки, які завдав. Також він розповів, як саме трапилась ситуація. Виявилось, що водій мав зупинитися не так близько, але вирішив по-іншому.

Водій вантажівки привіз бутильовану воду в одну з установ. Він мав зупинитися біля воріт, але під'їхав ближче. Таким чином натрапив на фонтан. Трапилось це зранку 2 вересня.

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Тільки ввечері 1 вересня відкрили

Мер Києва каже, що оновлену Арсенальну площу відкрили 1 вересня увечері, а вже наступного дня там пошкодили фонтан. Наразі Віталій Кличко каже, що знищене лише покриття. Працівники перевіряють стан форсунок, які змонтовані під плиткою.

Кличко каже, що водій наїхав на фонтан, коли привозив воду. Він вирішив "не напружуватися" і під'їхати максимально близько. Очевидно для того, щоб легше було розвантажувати воду.

Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче,

– мер Києва про пошкодження фонтана.

Також він додає, що інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. Горе-водій, зі свого боку, повинен компенсувати всі спричинені збитки.

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