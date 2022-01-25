Горила Тоні з Київського зоопарку пошматував іменний плед, подарований німцями: кумедне відео

Самець горили Тон, пошматував новенький плед, який йому лише нещодавно прислали на свята з Німеччини. Кумедне відео оприлюднили в мережі 25 січня.

На кадрах із вольєру видно, як тварина бавиться тим, що залишилося від подарунку. Тоні натягує ганчір'я на голову і невдоволено підкидає його лапами.

До теми Улюбленець киян – горила Тоні одержав різдвяні подарунки з Німеччини

Подарунок не оцінив

Улюбленець киян мешкає в зоопарку вже 47 років і по праву вважається "старійшиною". Колись ще маленьким до української столиці його привезли з німецького Нюрнберга.

Саме тому на зимові свята з історичної батьківщини горили їй надіслали цілий пакунок подарунків. Серед них були різноманітні смаколики, а також теплий плед зі спеціальною кишенькою для їжі й вишитим ім'ям мавпи.

Однак, попри усі старання колишніх земляків, Тоні не оцінив такої уваги й одразу знищив свій особливий презент.

Прихильники тваринки у коментарях під дописом припустили, що таке невдоволення самець міг демонтрувати через самотність і прагнення знайти собі подругу.

Горила Тоні з Київського зоопарку пошматував новий подарований плед з Німеччини: відео