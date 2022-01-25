На кадрах из вольера видно, как животное играет тем, что осталось от подарка. Тони натягивает тряпки на голову и недовольно подкидывает его лапами.

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Подарок не оценил

Любимец киевлян живет в зоопарке уже 47 лет и по праву считается старейшиной. Когда-то еще маленьким в украинскую столицу его привезли из немецкого Нюрнберга.

Поэтому на зимние праздники с исторической родины гориллы ему прислали целый пакет подарков. Среди них были разнообразные вкусности, а также теплый плед со специальным карманчиком для еды и вышитым именем обезьяны.

Однако, несмотря на все старания бывших земляков, Тони не оценил такого внимания и уничтожил свой особый презент.

Поклонники животного в комментариях под сообщением предположили, что такое недовольство самец мог демонстриовать из-за одиночества и стремления найти себе подругу.

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