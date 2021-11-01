У готелях "Київ" та "Національний" відкриють пункти вакцинації від COVID-19

У Києві фіксують рекордні черги на вакцинацію від коронавірусу. Зважаючи на це, у готелях "Київ" та "Національний", які перебувають в управлінні Верховної Ради, також відкриють пункти щеплень.

Про це розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання Погоджувальної ради. Він закликав людей приїжджати у ці готелі, адже там організовуватимуть мобільні пункти вакцинації.

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"Я хочу нагадати, що у Верховній Раді ми продовжуємо також свою вакцинацію", – заявив спікер парламенту.

Через погіршення ситуації з COVID-19 у Києві з 1 листопада запровадили додаткові карантинні обмеження . Наприклад, лише щеплені мешканці столиці або ті, хто має негативний ПЛР-тест, зможуть відвідувати кафе, торговельні центри, спортзали та кінотеатри.

Стефанчук також розповів, що депутати дійшли попередньої згоди щодо ухвалення постанови про встановлення рівних правил для депутатів та журналістів щодо відвідування будівлі Верховної Ради під час карантину.

Він висловив сподівання, що депутати на позачерговому засіданні ухвалять цю постанову.

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