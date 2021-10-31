Відтак, наприкінці жовтня стався справжній "бум" вакцинації. У багатьох міста країни фіксують рекордні черги на укол проти коронавірусної інфекції.

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Бійка у центрі вакцинації

Охочих отримати щеплення зазвичай настільки багато, що виникають конфлікти та сутички. Доходить до того, що люди готові битися за вакцину.

У соціальних мережах активно поширюється відеозапис, на якому видно, як в одному з центрів імунізація двоє чоловіків влаштували поєдинок. Очевидці намагалися розборонити забіяк, але їхні старання не дали результату.

Вакцинація в останню мить,

– підписали ролик.

До слова "Будемо стояти хоч до ранку": кияни масово вакцинуються перед червоною зоною – фото

Загальні темпи вакцинації в Україні