Відтак, наприкінці жовтня стався справжній "бум" вакцинації. У багатьох міста країни фіксують рекордні черги на укол проти коронавірусної інфекції.
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Бійка у центрі вакцинації
Охочих отримати щеплення зазвичай настільки багато, що виникають конфлікти та сутички. Доходить до того, що люди готові битися за вакцину.
У соціальних мережах активно поширюється відеозапис, на якому видно, як в одному з центрів імунізація двоє чоловіків влаштували поєдинок. Очевидці намагалися розборонити забіяк, але їхні старання не дали результату.
Вакцинація в останню мить,
– підписали ролик.
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Загальні темпи вакцинації в Україні
- Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 10 156 229 мешканців країни. 10 156 227 людей зробили щонайменше одну дозу вакцини.
- Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Загалом в країні провели 17 577 773 COVID-щеплення.