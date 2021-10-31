Следовательно, в конце октября произошел настоящий "бум" вакцинации. Во многих городах страны фиксируют рекордные очереди на укол против коронавирусной инфекции.
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Драка в центре вакцинации
Желающих получить прививку обычно настолько много, что возникают конфликты и стычки. Доходит до того, что люди готовы драться за вакцину.
В социальных сетях активно распространяется видеозапись, на которой видно, как в одном из центров иммунизация двое мужчин устроили поединок. Очевидцы пытались разнять драчунов, но их старания не дали результата.
Вакцинация в последний момент,
– подписали ролик.
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Общие темпы вакцинации в Украине
- От начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса сделали 10 156 229 жителей страны. 10 156 227 человек сделали по меньшей мере одну дозу вакцины.
- Полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего в стране провели 17 577 773 COVID-прививки.