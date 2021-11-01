Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета. Он призвал людей приезжать в эти гостиницы, так как там будут организовывать мобильные пункты вакцинации.

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"Я хочу напомнить, что в Верховной Раде мы продолжаем также свою вакцинацию", – заявил спикер парламента.

Обратите внимание! Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Киеве с 1 ноября ввели дополнительные карантинные ограничения. Например, только привитые жители столицы или те, кто имеет отрицательный ПЦР-тест, смогут посещать кафе, торговые центры, спортзалы и кинотеатры.

Стефанчук также рассказал, что депутаты пришли к предварительному согласию относительно принятия постановления об установлении равных правил для депутатов и журналистов относительно посещения здания Верховной Рады во время карантина.

Он выразил надежду, что депутаты на внеочередном заседании примут это постановление.

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