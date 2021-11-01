Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания Согласительного совета. Он призвал людей приезжать в эти гостиницы, так как там будут организовывать мобильные пункты вакцинации.
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"Я хочу напомнить, что в Верховной Раде мы продолжаем также свою вакцинацию", – заявил спикер парламента.
Стефанчук также рассказал, что депутаты пришли к предварительному согласию относительно принятия постановления об установлении равных правил для депутатов и журналистов относительно посещения здания Верховной Рады во время карантина.
Он выразил надежду, что депутаты на внеочередном заседании примут это постановление.
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Коронавирус в Киеве: последние новости
- Власть Киева отреагировала на постоянное ухудшение ситуации с COVID-19. Для того, чтобы уменьшить наплыв тяжелобольных в больницы, в городе ввели дополнительные противоэпидемиологические мероприятия.
- Во время своеобразного локдауна все государственные и частные организации могут работать только при наличии на 100% вакцинированного персонала.
- Стоит заметить, что пользоваться общественным транспортом в Киеве могут только те, кто имеет COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест.
- По состоянию на 31 октября, количество вакцинированных киевлян, которые получили хотя бы одну дозу препарата, составляет 1 213 475 человек.