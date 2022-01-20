Грабіжниця банку на Оболоні, яка захопила заручницю, постане перед судом

У Києві судитимуть жінку, яка 20 липня спробувала пограбувати відділення "Укрсиббанку" і взяла в заручники відвідувачку. Наразі обвинувальний акт вже передали для розгляду.

За даними правоохоронців, 23-річну мешканку Київщини підозрюють у розбійному нападі на банківську установу, захопленні заручників та пошкоджені майна.

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Влаштувала справжній "бойовик"

Влітку 2021 року дівчина заради легкої наживи вдерлася до відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі.

Спершу вона кинула в приміщення пляшку з "коктейлем Молотова", а потім почала вимагати зі співробітників фінустанови гроші.

Для більшої переконливості зловмисниця пригрозила їм іграшковим пістолетом.

Перелякані працівники банку віддали нападниці 15 тисяч гривень, але на цьому вона не зупинилася.

Намагаючись втекти, грабіжниця захопила в заручники 35-річну відвідувачку.

На щастя, жінка не постраждала.



Напад на банк зловмисниця скоїла у липні / Фото Київської міської прокуратури

Уникнути відповідальності не вдасться

Після інциденту зловмисницю направили на експертизу, яка визнала її цілком осудною. У разі доведення її вини, підсудній загрожує 12 років за ґратами та конфіскація майна.

Додала роботи поліції

За словами свідків, після затримання дівчини, поліції довелося кілька годин рахувати 15 тисяч гривень, які вона вкрала. Це тривало так довго, оскільки правоохоронці переписували номер кожної купюри, аби довести, що кошти були привласнені саме у відділенні банку.