Гранати і деталі до зброї: у Києві знайшли величезний схов із боєприпасами

У Броварах на Київщині місцевий житель знайшов схрон із вибухівками. Після обшуку правоохоронці виявили, що там 988 набоїв, гранати й деталі до автоматів. Причетних розшукує поліція.

Боєприпаси і деталі до зброї знайшли у занедбаній будівлі. На місці працювали поліція та піротехніки.

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Дві сумки боєприпасів

Заборонені предмети знайшов місцевий житель у двох сумках. Він одразу повідомив про це в поліцію. Правоохоронці приїхали і обшукали територію.



У Броварах на Київщині місцевий знайшов зброю і боєприпаси / Фото поліції Київщини

Там вони виявили:

988 набоїв різного калібру;

гранату Ф-1, 4 гранати РГД-5, 1 гранату ВОГ та 2 запали УЗРГМ;

тротилові шашки;

наручники;

30 магазинів (частин зброї) до автомата Калашникова калібру 5,45 міліметра та і деталі до зброї;

запчастини до карабіна Мосіна.



На місце приїхали поліцейські та обшукали територію / Фото поліції Київщини

Що загрожує зловмисникам

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через незаконне користування зброєю та вибухівками. Стаття передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.



988 набоїв різного калібру, гранати, наручники і деталі до зброї / Фото поліції Київщини

Вибухотехніки детально обстежили будівлю і територію навколо, щоб знайти всі небезпечні речовини. Боєприпаси відправили на експертизу. Наразі триває слідство.



Поліцейські відкрили кримінальне провадження / Фото поліції Київщини

Текст публікації Поліції Київської області:

Гранати, набої та комплектуючі деталі до зброї: поліцейські Броварщини виявили схованку боєприпасів.

У місті Бровари на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки, у яких знаходяться вибухонебезпечні предмети та одразу повідомив про це до поліції.

За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції та вибухотехніки.

Правоохоронці виявили 988 набоїв різного калібру, гранату Ф-1, 4 гранати РГД-5, тротилові шашки, кайданки, 1 гранату ВОГ та 2 запали УЗРГМ, а також магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт., деталі до карабіна Мосіна і до автомата Калашнікова.

Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває. Працівники поліції встановлюють особу, яка залишила небезпечні предмети та шляхи походження боєприпасів.

Шановні жителі Київщини! Якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети або маєте інформацію про осіб, які незаконно їх зберігають, просимо повідомити на спецлінію поліції «102». Анонімність гарантуємо!