СБУ вдалося виявити понад 200 кілограмів вибухівки, гранати та реактивний піхотний вогнемет російського виробництва. Схрони ще у 2014 році облаштували ватажки й учасники диверсійних груп бойовиків.
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Що вдалося виявити у схронах
У Лисичанську співробітники СБУ встановили прихований арсенал засобів ураження, які причетні до підривів кількох мостів у 2014 році на Донеччині та Луганщині. Зокрема, зі схованки вилучили:
- понад 8 тисяч одиниць зброї та боєприпасів;
- 9 кілограмів тротилу й пластиду;
- протитанковий ракетний комплекс "Фагот";
- реактивний піхотний вогнемет російського виробництва.
СБУ виявила схрон бойовиків на Луганщині / Фото пресслужби СБУ
Водночас у центрі Сєвєродонецька в підвалі багатоповерхівки виявили тайник з бойовими гранатами учасників незаконних збройних формувань. Вони перебували у бойовому стані.
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У Покровському районі Донеччини співробітники СБУ знайшли:
- 2 тротилові шашки вагою 600 грамів;
- автомат АКС-74 з 2 магазинами;
- гранатометний постріл РПГ-18;
- гранатометний постріл ВОГ 17М "хаттабка";
- 2 гранати РГД-5 із запалами до них;
- 5 димових шашок;
- майже 3 тисячі набоїв різного калібру.
Наразі тривають слідчо-оперативні дії, щоб встановити обставини правопорушень і притягнути винних осіб до відповідальності.