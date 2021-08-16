СБУ вдалося виявити понад 200 кілограмів вибухівки, гранати та реактивний піхотний вогнемет російського виробництва. Схрони ще у 2014 році облаштували ватажки й учасники диверсійних груп бойовиків.

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Що вдалося виявити у схронах

У Лисичанську співробітники СБУ встановили прихований арсенал засобів ураження, які причетні до підривів кількох мостів у 2014 році на Донеччині та Луганщині. Зокрема, зі схованки вилучили:

понад 8 тисяч одиниць зброї та боєприпасів;

9 кілограмів тротилу й пластиду;

протитанковий ракетний комплекс "Фагот";

реактивний піхотний вогнемет російського виробництва.



СБУ виявила схрон бойовиків на Луганщині / Фото пресслужби СБУ

Водночас у центрі Сєвєродонецька в підвалі багатоповерхівки виявили тайник з бойовими гранатами учасників незаконних збройних формувань. Вони перебували у бойовому стані.

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У Покровському районі Донеччини співробітники СБУ знайшли:

2 тротилові шашки вагою 600 грамів;

автомат АКС-74 з 2 магазинами;

гранатометний постріл РПГ-18;

гранатометний постріл ВОГ 17М "хаттабка";

2 гранати РГД-5 із запалами до них;

5 димових шашок;

майже 3 тисячі набоїв різного калібру.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії, щоб встановити обставини правопорушень і притягнути винних осіб до відповідальності.