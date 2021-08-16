СБУ удалось обнаружить более 200 килограммов взрывчатки, гранаты и реактивный пехотный огнемет российского производства. Тайники еще в 2014 году обустроили главари и участники диверсионных групп боевиков.

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Что удалось обнаружить в тайниках

В Лисичанске сотрудники СБУ установили скрытый арсенал средств поражения, который использовался в подрывах нескольких мостов в 2014 году на Донетчине и Луганщине. В частности, из тайника изъяли:

более 8 тысяч единиц оружия и боеприпасов;

9 килограммов тротила и пластида;

противотанковый ракетный комплекс "Фагот";

реактивный пехотный огнемет российского производства.



СБУ обнаружила тайник боевиков на Луганщине / Фото пресс-службы СБУ

В то же время в центре Северодонецка в подвале многоэтажки обнаружили тайник с боевыми гранатами участников незаконных вооруженных формирований. Они находились в боевом состоянии.

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В Покровском районе Донецкой области сотрудники СБУ нашли:

2 тротиловые шашки весом 600 граммов;

автомат АКС-74 с 2 магазинами;

гранатометный выстрел РПГ-18;

гранатометный выстрел ВОГ 17М "хаттабка";

2 гранаты РГД-5 с запалами к ним;

5 дымовых шашек;

почти 3 тысячи патронов различного калибра.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия, чтобы установить обстоятельства правонарушений и привлечь виновных лиц к ответственности.