Знайшли під час технічного обстеження
Зброю знайшли у Врадіївці, що у Первомайському районі. Службовці проводили технічне обстеження території.
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Обстеження тривало з 27 по 30 липня. Піротехніки обстежили 5,8 гектара місцевості. Їм вдалося вилучити:
- 493 артснаряди калібром 45 міліметрів;
- 9 артснарядів калібром 85 міліметрів.
Однак роботи на цьому не завершили – наступного тижня обстеження продовжать.
Артснаряди, які знайшли на Миколаївщині / Фото ДСНС
Небезпечна зброя: останні знахідки
- У липні на будмайданчику в Миколаєві рятувальники знайшли понад 150 снарядів. Їх також знищили.
- Небезпечна знахідка була й на Одещині. Там виявили судно зі снарядами, яке затонуло.
- У Львівській області знайшли артилерійський снаряд у себе на подвір'ї.