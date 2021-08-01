Знайшли під час технічного обстеження

Зброю знайшли у Врадіївці, що у Первомайському районі. Службовці проводили технічне обстеження території.

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Обстеження тривало з 27 по 30 липня. Піротехніки обстежили 5,8 гектара місцевості. Їм вдалося вилучити:

493 артснаряди калібром 45 міліметрів;

9 артснарядів калібром 85 міліметрів.

Однак роботи на цьому не завершили – наступного тижня обстеження продовжать.



Артснаряди, які знайшли на Миколаївщині / Фото ДСНС

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