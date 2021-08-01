Нашли во время технического обследования

Оружие нашли во Врадиевке в Первомайском районе. Служащие проводили техническое обследование территории.

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Обследование продолжалось с 27 по 30 июля. Пиротехники обследовали 5,8 гектара местности. Им удалось изъять:

493 артснаряда калибром 45 миллиметров;

9 артснарядов калибром 85 миллиметров.

Однако работы на этом не завершили – на следующей неделе обследование продолжат.

Артснаряды, которые нашли на Николаевщине / Фото ГСЧС

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