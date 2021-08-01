Нашли во время технического обследования
Оружие нашли во Врадиевке в Первомайском районе. Служащие проводили техническое обследование территории.
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Обследование продолжалось с 27 по 30 июля. Пиротехники обследовали 5,8 гектара местности. Им удалось изъять:
- 493 артснаряда калибром 45 миллиметров;
- 9 артснарядов калибром 85 миллиметров.
Однако работы на этом не завершили – на следующей неделе обследование продолжат.
Артснаряды, которые нашли на Николаевщине / Фото ГСЧС
Опасное оружие: последние находки
- В июле на стройплощадке в Николаеве спасатели нашли более 150 снарядов. Их также уничтожили.
- Опасная находка была и в Одесской области. Там обнаружили судно со снарядами, которое затонуло.
- Во Львовской области нашли артиллерийский снаряд во дворе.