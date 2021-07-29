Это случилось 28 июля. В 12:30 пиротехники изъяли и уничтожили 3 взрывчатки.
Интересно Снаряды разорвались в селе во время учений на полигоне: в сети появилось видео
Пошли за грибами
- Данные взрывобезопасные предметы обнаружили в селе Детковцы Золочевского района под Львовом, когда собирали грибы.
- Нашли 1 минометную мину размером 82 миллиметра и 2 винтовочные гранаты времен Второй мировой войны.
- Работники ГСЧС Львовщины говорят, что такие боеприпасы крайне опасны, хотя небольшие и старые.
- Пиротехники предупреждают, что их нельзя прикасаться, засыпать грунтом или чем-то накрывать.
- Не нужно освещать предметы или нагревать. Также взрывчатки быстро реагируют на звук.