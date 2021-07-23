Инцидент произошел в селе Чемерлиево. Соответствующее видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

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На видео можно увидеть воронку. Вокруг нее разбросаны осколки. Один из танковых снарядов взорвался во дворе частного дома. К счастью, в результате взрывов никто не пострадал.

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Какие именно снаряды взорвались

По информации Специализированной военной прокуратуры Южного округа, снаряды выпустили военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64.

Сейчас начали служебную проверку. Устанавливают виновных лиц. Инцидент расследуют по статье о небрежном отношении к военной службе (от 5 до 7 лет).

Важно! Об устаревших боеприпасах надо срочно сообщать местные органы власти или Службу спасения по номеру 101.

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