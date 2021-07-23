Інцидент відбувся у селі Чемерлієво. Відповідне відео опублікували місцеві жителі у соціальних мережах.
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Детальніше про інцидент
На відео можна побачити воронку. Довкола неї розкидані осколки. Один з танкових снарядів вибухнув у дворі приватного будинку. На щастя, в результаті вибухів ніхто не постраждав.
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Які саме снаряди вибухнули
За інформацією Спеціалізованої військової прокуратури Південного округу, снаряди випустили військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з танків Т-64.
Наразі розпочали службову перевірку. Встановлюють винних осіб. Інцидент розслідують за статтею про недбале ставлення до військової служби (від 5 до 7 років).
Останні інциденти зі снарядами: що відомо
- Біля Кривого Рогу чоловік хотів розібрати старий боєприпас, але він вибухнув у нього на подвір'ї.
- На Львівщині 33-річний чоловік підірвався на боєприпасі. Йому відірвало частину руки.
- У Яворівському Львівської області мешканці будинку знайшли у себе в подвір'ї артилерійський снаряд.