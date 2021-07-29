Це трапилось 28 липня. О 12:30 піротехніки вилучили і знищили 3 вибухівки.
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Пішли на гриби
- Дані вибухобезпечні предмети виявили в селі Дітківці Золочівського району під Львовом, коли збирали гриби.
- Знайшли 1 мінометну міну розміром 82 міліметри та 2 гвинтівкові гранати часів Другої світової війни.
- Працівники ДСНС Львівщини кажуть, що такі боєприпаси вкрай небезпечні, хоч невеликі й старі.
- Піротехніки попереджають, що їх не можна торкатися, засипати ґрунтом або чимось накривати.
- Не потрібно освітлювати предмети чи нагрівати. Також вибухівки швидко реагують на звук.