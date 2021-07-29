На Золочівщині під Львовом люди знайшли 1 мінометну міну та 2 гвинтівкові гранати. Відомо, що вони залишились із часів Другої світової війни. Піротехніки зазначають, що вибухівки дуже небезпечні, незважаючи на свій вік.