Це трапилось 28 липня. О 12:30 піротехніки вилучили і знищили 3 вибухівки.

Цікаво Снаряди розірвалися у селі під час навчань на полігоні: у мережі з'явилось відео

Пішли на гриби

  • Дані вибухобезпечні предмети виявили в селі Дітківці Золочівського району під Львовом, коли збирали гриби.
  • Знайшли 1 мінометну міну розміром 82 міліметри та 2 гвинтівкові гранати часів Другої світової війни.
  • Працівники ДСНС Львівщини кажуть, що такі боєприпаси вкрай небезпечні, хоч невеликі й старі.
  • Піротехніки попереджають, що їх не можна торкатися, засипати ґрунтом або чимось накривати.
  • Не потрібно освітлювати предмети чи нагрівати. Також вибухівки швидко реагують на звук.