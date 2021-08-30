Боеприпасы и детали к оружию нашли в заброшенном здании. На месте работали полиция и пиротехники.

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Две сумки боеприпасов

Запрещенные предметы нашел местный житель в двух сумках. Он сразу сообщил об этом в полицию. Правоохранители приехали и обыскали территорию.



В Броварах Киевской области местный нашел оружие и боеприпасы / Фото полиции Киевщины

Там они обнаружили:

988 патронов различного калибра;

гранату Ф-1, 4 гранаты РГД-5, 1 граната ВОГ и 2 запали УЗРГМ;

тротиловые шашки;

наручники;

30 магазинов (частей оружия) к автомату Калашникова калибра 5,45 миллиметра и детали к оружию;

запчасти к карабину Мосина.



На место приехали полицейские и обыскали территорию / Фото полиции Киевщины

Что грозит злоумышленникам

Полицейские открыли уголовное производство из-за незаконного пользования оружием и взрывчаткой. Статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.



988 патронов различного калибра, гранаты, наручники и детали к оружию / Фото полиции Киевщины

Взрывотехники подробно обследовали здание и территорию вокруг, чтобы найти все опасные вещества. Боеприпасы отправили на экспертизу. Ведется следствие.



Полицейские открыли уголовное производство / Фото полиции Киевщины

Текст публикации Полиции Киевской области:

Гранаты, патроны и комплектующие детали к оружию: полицейские Броварщины обнаружили тайник боеприпасов.

В городе Бровары на территории заброшенной постройки местный житель обнаружил две сумки, в которых находятся взрывоопасные предметы и сразу сообщил об этом в полицию.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции и взрывотехники.

Правоохранители обнаружили 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, 4 гранаты РГД-5, тротиловые шашки, наручники, 1 граната ВОГ и 2 запали УЗРГМ, а также магазин к АК-74 с патронами калибра 5,45 мм в количестве 30 шт., детали к карабину Мосина и к автомату Калашникова.

Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Специалист взрывотехнической службы обследовал окружающую местность, чтобы исключить наличие других взрывоопасных предметов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Досудебное расследование продолжается. Работники полиции устанавливают личность, которая оставила опасные предметы и пути происхождения боеприпасов.

Уважаемые жители Киевщины! Если вы нашли взрывоопасные предметы или имеете информацию о лицах, которые незаконно их хранят, просим сообщить по спецлинии полиции "102". Анонимность гарантируем!