Мріяв відвідати Японію та мати 8 дітей: у Києві попрощались із 12-річним Грішею Глушичем

У середу, 10 червня, у Києві відбулось прощання із 12-річним Грішею Глушичем. Хлопець загинув 5 червня внаслідок ДТП на Чоколівському бульварі.

Про це повідомляє кореспондент hromadske.

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Церемонія прощання відбулась у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

На прощання з хлопцем прийшли кілька десятків людей, серед них були й діти – ймовірно, його друзі та однокласники. На похорон також приїхав батько Григорія, який служить у війську, однак публічних промов він не виголошував, лише подякував журналістам за увагу.

За словами мами однієї з однокласниць, діти важко сприйняли звістку про його загибель і довго не могли в неї повірити. Вони навіть планували спільний похід, але згодом зібралися разом, щоб вшанувати пам'ять і згадати свого друга.

Класна керівниця Юлія Єфіменко поділилась спогадами про хлопця. Каже, Григорій цікавився точними науками, програмуванням, іноземними мовами, а також любив грати на фортепіано. За її словами, хлопець мріяв стати програмістом, подорожувати світом і особливо цікавився Японією, куди хотів поїхати.

Він також говорив про велику сім'ю та в одному зі шкільних творів зазначав, що хотів би мати восьмеро дітей.

Вчителька додала, що Гриша закінчив шостий клас. У день трагедії він повертався зі школи, де забрав свої роботи перед літніми канікулами. За кілька днів клас мав вирушити у поїздку в Карпати. Усі творчі доробки учня за роки навчання педагог зберігала окремо і тепер планує передати їх батькам.

У Григорія залишилася старша сестра, а його батько воює на фронті.

ДТП на Чоколівському бульварі: що варто знати

5 червня на Чоколівському бульварі у Солом'янському районі столиці сталась трагічна ДТП. 49-річний мешканець Херсонської області Павло Плешивцев на автомобілі Mercedes на великій швидкості в'їхав у підземний пішохідний перехід.

Четверо людей загинуло, серед них 12-річний хлопець, двоє правоохоронців та працівниця дитячого садка.

6 червня водія автівки затримали та повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, що передбачає до десяти років позбавлення волі.

8 червня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Плешивцеву у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Під час аварії підозрюваний нібито працював у таксі і саме виконував замовлення. Коли він заїхав у підземний перехід, в автомобілі була пасажирка – нині вона проходить свідком сторони обвинувачення.