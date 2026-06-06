Київ перетворився на Венецію: столицю накрила потужна гроза – відео негоди

Україну у суботу, 6 червня, накрила негода. Серйозно задощило, зокрема, у Києві та області.

У мережі публікують кадри зі столиці, передає 24 Канал.

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Що відомо про негоду у Києві?

М️ісцеві діляться у соцмережах, що Київ буквально перетворився на Венецію.

Після потужної грози у деяких районах столиці автомобілі "пливуть" дорогами.

Негода у Києві: дивіться відео

Негода у Києві: дивіться відео

На деяких кадрах видно, як вода б'є фонтанами з люків.

На жаль, не минулося без пошкоджень. Подекуди вітром поруйнувало фасади будівель та повалило дерева.

Негода у Києві: дивіться відео



Негода ще затримається. Укргідрометцентр попереджає про небезпеку й у неділю по всій Україні, окрім східних областей.

Негода у Києві: дивіться відео

Так, 7 червня прогнозують грози, а вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, у Вінницькій, Житомирській та Київській областях – значний дощ.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Негода у Києві: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше синоптики прогнозували, що атмосферний фронт з заходу принесе дощі та грози. Спочатку найбільше опадів буде у західних областях, а потім вони поступово зміщуватимуться до центральних, північних і східних регіонів. Уже 8 червня атмосферний фронт дістанеться Лівобережжя.

Водночас Наталія Птуха повідомляла, що впродовж наступного на території України пануватиме тепла погода.