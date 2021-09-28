У гуртожитку Києва сталася пожежа

У Шевченківському районі Києва горів гуртожиток педагогічного коледжу. Там загорілася кімната на 5 поверсі. Ніхто з людей не постраждав.

Пожежа сталася 28 вересня на вулиці Глєбова, 5. Займання швидко вдалося загасити. Про причину пожежі не повідомляють.

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Загорілась кімната

До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу о 19:55. Працівники ДСНС приїхали на місце та локалізували пожежу о 20:12. Займання погасили через 5 хвилин на площі 8 квадратних метрів.

Як виявили, пожежа сталася у кімнаті на 5 поверсі. Загалом гуртожиток складається з 9 поверхів. На щастя, ніхто не постраждав.

На місці працював 21 рятувальник. Працівники залучили 5 одиниць спецтехніки. Деталі інциденту з'ясовують.

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