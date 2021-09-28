Пожежа сталася 28 вересня на вулиці Глєбова, 5. Займання швидко вдалося загасити. Про причину пожежі не повідомляють.
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Загорілась кімната
До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу о 19:55. Працівники ДСНС приїхали на місце та локалізували пожежу о 20:12. Займання погасили через 5 хвилин на площі 8 квадратних метрів.
Як виявили, пожежа сталася у кімнаті на 5 поверсі. Загалом гуртожиток складається з 9 поверхів. На щастя, ніхто не постраждав.
На місці працював 21 рятувальник. Працівники залучили 5 одиниць спецтехніки. Деталі інциденту з'ясовують.
Схожий випадок у гуртожитку
- На Дегтярівській в Києві горів гуртожиток КНЕУ. Пожежа виникла в кімнаті на 6 поверсі.
- Як наслідок, пошкодились меблі, техніка та інші речі. Люди не постраждали.
- Також 15 студентів залишились без світла і ще декільком від гасіння затопило кімнати.
- Згодом студенти розповіли, що в гуртожитку 2 роки були значні проблеми з електрикою. Втім, заміну проводки відклали у 2020 через початок пандемії.