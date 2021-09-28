Пожар произошел 28 сентября на улице Глебова, 5. Возгорание быстро удалось потушить. О причине пожара не сообщают.
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Загорелась комната
К спасателям поступило сообщение о пожаре в 19:55. Сотрудники ГСЧС приехали на место и локализовали пожар в 20:12. Возгорание потушили за 5 минут на площади 8 квадратных метров.
Как обнаружили, пожар произошел в комнате на 5 этаже. Всего общежитие состоит из 9 этажей. К счастью, никто не пострадал.
На месте работал 21 спасатель. Работники привлекли 5 единиц спецтехники. Детали инцидента выясняют.
Похожий случай в общежитии
- На Дегтяревской в Киеве горело общежитие КНЭУ. Пожар возник в комнате на 6 этаже.
- Как следствие, повредилась мебель, техника и другие вещи. Люди не пострадали.
- Также 15 студентов остались без света и еще нескольким от тушения затопило комнаты.
- Впоследствии студенты рассказали, что в общежитии 2 года были значительные проблемы с электричеством. Впрочем, замену проводки отложили в 2020 из-за начала пандемии.