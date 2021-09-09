По словам студентов, никто из людей не пострадал только благодаря быстрому информированию жителей в телеграмме. Впрочем, сейчас некоторым жителям общежития приходится ночевать в чужих комнатах.
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Кроме того около 15 студентов остаются без света.
Замену проводки отложили из-за пандемии
В студгородке КНЭУ говорят, что правоохранители проводят следственные действия в комнате, где произошел пожар. Кроме того, специалисты проверяют исправность всего электричества в здании.
Однако не на камеру студенты говорят, что именно в 4 общежитии два года были значительные проблемы с электричеством, на что администрации регулярно жаловались. Впрочем, замену проводки отложили в 2020 из-за начала пандемии COVID-19.
Что известно о пожаре в общежитии КНЭУ
- Возгорание произошло около 20:00 8 сентября в комнате №204а на 6 этаже общежития на улице Дегтяревской, 49.
- Огонь охватил лишь одну комнату, однако весь этаж помещения был довольно серьезно задымлен.
- Все студенты успели вовремя покинуть помещение.
- Через несколько минут после начала пожара спасатели потушили огонь. Он не успел перекинуться на соседние комнаты.