За словами студентів, ніхто з людей не постраждав лише завдяки швидкому інформуванню мешканців у телеграмі. Втім, наразі деяким жителям гуртожитку доводиться ночувати в чужих кімнатах.

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Крім того близько 15 студентів залишаються без світла.

Заміну проводки відклали через пандемію

У студмістечку КНЕУ кажуть, що правоохоронці проводять слідчі дії в кімнаті, де сталася пожежа. Крім того, спеціалісти перевіряють справність всієї електрики в будівлі.

Однак не на камеру студенти кажуть, що саме в 4 гуртожитку два роки були значні проблеми з електрикою, на що адміністрації регулярно скаржилися. Втім, заміну проводки відклали у 2020 через початок пандемії COVID-19.

Що відомо про пожежу в гуртожитку КНЕУ

  • Загоряння сталося близько 20:00 8 вересня у кімнаті №204а на 6 поверсі гуртожитку на вулиці Дегтярівській, 49.
  • Вогонь охопив лише одну кімнату, однак весь поверх приміщення був досить серйозно задимлений.
  • Всі студенти встигли вчасно покинути приміщення.
  • За кілька хвилин після початку пожежі рятувальники загасили вогонь. Він не встиг перекинутися на сусідні кімнати.