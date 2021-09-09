За словами студентів, ніхто з людей не постраждав лише завдяки швидкому інформуванню мешканців у телеграмі. Втім, наразі деяким жителям гуртожитку доводиться ночувати в чужих кімнатах.

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Крім того близько 15 студентів залишаються без світла.

Заміну проводки відклали через пандемію

У студмістечку КНЕУ кажуть, що правоохоронці проводять слідчі дії в кімнаті, де сталася пожежа. Крім того, спеціалісти перевіряють справність всієї електрики в будівлі.

Однак не на камеру студенти кажуть, що саме в 4 гуртожитку два роки були значні проблеми з електрикою, на що адміністрації регулярно скаржилися. Втім, заміну проводки відклали у 2020 через початок пандемії COVID-19.

Що відомо про пожежу в гуртожитку КНЕУ