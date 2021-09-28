Інцидент стався 28 вересня близько 08:10 ранку на вулиці Пілотській. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Пожежа виникла у сміттєпроводі 9-поверхового багатоквартирного житлового будинку,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальники евакуювали жильців

Вогнеборцям через сильне задимлення довелося застосовувати апарати захисту органів дихання та зору. Відтак, з дев'ятого поверху вдалося врятовувати шістьох людей, серед яких були діти.

Пожежу в будинку локалізовано та ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула до моменту прибуття рятувальників,

– додали у ДСНС.

Зверніть увагу! До гасіння пожежі у Хмельницькому залучались 12 вогнеборців і три одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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