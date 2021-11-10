Хлопцям, які цілилися в хвору бабусю пістолетом, оголосили про підозру

Трьом молодикам, які знімали на відео свої глузування над прикутою до ліжка літньою киянкою, оголосили про підозру. Хлопці виклали у мережу ролик, на якому цілилися в безпорадну жінку пістолетом.

За даними правоохоронців, знущання над бабусею фільмували у квартирі одного з фігурантів справи на вулиці Героїв Дніпра (столичний район Оболонь). Крім того, до цього причетні двоє його товаришів.

Важливо У Києві підлітки познущалися над хворою бабусею, направляючи на неї пістолет

За жертву обрали найслабшу

Вирішивши порозважатися, юнаки почали залякувати 76-річну жінку, яка не встає з ліжка вже п'ять років і не говорить три роки.

Один із підозрюваних взяв предмет, схожий на пістолет, націлився ним на пенсіонерку і натиснув на спусковий гачок. Тим часом інший зловмисник знімав усе, що відбувається, на телефон. Згодом у кадрі з'явився і третій хлопець.

"Розіграш" може коштувати кількох років волі

Моторошні кадри поліцейські побачили, коли моніторили інтернет. Вони оперативно встановили особи причетних до жорстокого вчинку. Це молодики 2001, 2002 та 2003 років народження, які мешкають у Києві. Тепер їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Хвору жінку цинічно порівняли з твариною

Порушники постануть перед судом за грубе порушення громадського порядку, вчинене групою осіб, з мотивів явної неповаги до суспільства, яке супроводжувалося винятковим цинізмом щодо потерпілої.

Спілкуючись з пресою, порушники запевняли, що нічого страшного з бабусею не сталося. Крім того, один із них заявив, що вона на все реагує, як тварина, – інстинктивно. Однак найжахливішим є те, що до знущань над немічною жінкою причетний і її рідний онук.