По данным правоохранителей, издевательства над бабушкой снимали в квартире одного из фигурантов дела на улице Героев Днепра (столичный район Оболонь). Кроме того, к этому причастны двое его товарищей.

Важно В Киеве подростки поиздевались над больной бабушкой, направляя на нее пистолет

Жертвой выбрали самую слабую

Решив поразвлечься, юноши начали запугивать 76-летнюю женщину, которая не встает с постели уже пять лет и не говорит три года.

Один из подозреваемых взял предмет, похожий на пистолет, нацелился им в пенсионерку и нажал на спусковой крючок. Тем временем другой злоумышленник снимал все происходящее на телефон. Потом в кадре появился и третий парень.

"Розыгрыш" может стоить нескольких лет воли

Жуткие кадры полицейские увидели, когда мониторили интернет. Они оперативно установили личности причастных к жестокому поступку. Это молодые люди 2001, 2002 и 2003 годов рождения, которые живут в Киеве. Теперь им грозит до четырех лет лишения свободы.

Важно! Нарушители предстанут перед судом за грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц, по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось исключительным цинизмом в отношении потерпевшей.

Больную женщину цинично сравнили с животным

Общаясь с прессой, нарушители уверяли, что ничего страшного с бабушкой не произошло. Кроме того, один из них заявил, что она на все реагирует, как животное, – инстинктивно. Однако самым ужасным является то, что к издевательствам над немощной женщиной причастен и ее родной внук.