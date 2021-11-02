Хлопцям, які заради розваги цілилися у бабусю, загрожує в'язниця: у справу втрутилася поліція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом домашнього насилля над прикутою до ліжка киянкою. Йдеться про ролик, на якому група хлопців, сміючись, цілиться пістолетом у бабусю. Він облетів мережу 1 листопада.

Поліцейські помітили жорстоке відео, коли моніторили мережу, й одразу зайнялися встановленням кола причетних до інциденту.

Передісторія У Києві підлітки познущалися над хворою бабусею, направляючи на неї пістолет

Один кривдник – вже на гачку

Одним із кривдників пенсіонерки виявився 18-річний житель столиці.

Поліція дізналася його дані під час слідчих дій та оперативно-розшукових заходів.

Наразі триває встановлення особи ще одного фігуранта скандального відео.

Безкарним знущання не залишать

Дані про домашнє насилля над літньою жінкою вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тепер молодикам загрожують або 150 – 240 годин громадських робіт, або арешт на строк до шести місяців, або до п’яти років обмеження волі, або ж до двох років ув'язнення.

Глузували з безпорадної жінки й хизувалися у мережі

На поширеному ролику хлопці цілилися пістолетом у бабусю, яка не могла ні поворухнутися, ні щось сказати своїм кривдникам. Один із юнаків стверджував, що жінка вже навіть не може сама думати і лише їсть.

Згодом обоє хлопців записали відео з вибаченнями. Вони запевнили, що більше таке не повториться, а також переконували, нібито бабуся сама зраділа від такого "розіграшу".