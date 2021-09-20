Холод і сильні опади: прогноз синоптиків у Києві на 20 – 24 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
У Києві та області впродовж 20 – 24 вересня стане значно холодніше. До того ж синоптики прогнозують сильні опади кожного дня. Чи зміниться ситуація наступного тижня – поки що не відомо.
Дощів удень не передбачають лише 21 вересня. Тоді ж синоптики прогнозують хмарний день із проясненнями.
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Погода 20 вересня
Упродовж всієї доби 20 вересня буде хмарно. Температура вночі коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, а вдень становитиме +11 – +13.
Уночі – без опадів, а вдень прогнозують дощі. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Погода в Києві та області 20 вересня / Скриншот Укргідрометцентру
Прогноз на 21 вересня
Температура повітря вночі становитиме від 4 до 6 градусів тепла. Удень буде трішки тепліше – +7... +9 градусів. 21 вересня в Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди 21 вересня / Скриншот Укргідрометцентру
Опадів удень не прогнозують, а от вночі у Києві, Тетерові та Чорнобилі можливі дощі.
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Погода 22 вересня
- У середу дощитиме впродовж усієї доби.
- Удень знову буде хмарно.
- Температура вночі становитиме +7...+9 градусів, а вдень коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла.
- В області буде трохи тепліше – +10...+12.
- Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
22 вересня в Києві / Скриншот Укргідрометцентру
Прогноз на 23 вересня
23 вересня буде трохи тепліше – +9...+11. Вночі температура не зміниться. Вона коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Упродовж доби буде хмарно.
Дощ синоптики прогнозують і вдень, і вночі. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на 23 вересня / Скриншот Укргідрометцентру
Погода 24 вересня
У порівнянні з іншими днями тижня 24 вересня буде найтепліше. Температура вночі – незмінно +4...+6. Удень натомість коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла.
Прогноз погоди з 20 по 24 вересня / Скриншот Укргідрометцентру
Вітер прогнозують південно-західний. Уночі – від 3 до 8 метрів за секунду, а вдень – від 5 до 10. Дощі передбачають вдень. Упродовж дня буде хмарно.