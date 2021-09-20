Дощів удень не передбачають лише 21 вересня. Тоді ж синоптики прогнозують хмарний день із проясненнями.

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Погода 20 вересня

Упродовж всієї доби 20 вересня буде хмарно. Температура вночі коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, а вдень становитиме +11 – +13.

Уночі – без опадів, а вдень прогнозують дощі. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.



Погода в Києві та області 20 вересня / Скриншот Укргідрометцентру

Прогноз на 21 вересня

Температура повітря вночі становитиме від 4 до 6 градусів тепла. Удень буде трішки тепліше – +7... +9 градусів. 21 вересня в Києві та області буде хмарно з проясненнями. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.



Прогноз погоди 21 вересня / Скриншот Укргідрометцентру

Опадів удень не прогнозують, а от вночі у Києві, Тетерові та Чорнобилі можливі дощі.

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Погода 22 вересня

У середу дощитиме впродовж усієї доби.

Удень знову буде хмарно.

Температура вночі становитиме +7...+9 градусів, а вдень коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла.

В області буде трохи тепліше – +10...+12.

Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.



22 вересня в Києві / Скриншот Укргідрометцентру

Прогноз на 23 вересня

23 вересня буде трохи тепліше – +9...+11. Вночі температура не зміниться. Вона коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Упродовж доби буде хмарно.

Дощ синоптики прогнозують і вдень, і вночі. Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.



Прогноз погоди на 23 вересня / Скриншот Укргідрометцентру

Погода 24 вересня

У порівнянні з іншими днями тижня 24 вересня буде найтепліше. Температура вночі – незмінно +4...+6. Удень натомість коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла.



Прогноз погоди з 20 по 24 вересня / Скриншот Укргідрометцентру

Вітер прогнозують південно-західний. Уночі – від 3 до 8 метрів за секунду, а вдень – від 5 до 10. Дощі передбачають вдень. Упродовж дня буде хмарно.