Хотів яскраве фото: на Київщині чоловік ледь не загинув на залізниці

Житель Боярки отримав ураження струмом від дротів високої напруги на залізниці. Він заліз на вагон-цистерну, щоб зробити фото.

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 9 лютого о 1 годині ночі. Наразі ще розслідують всі обставини події.

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Місце, де чоловік отримав опіки / Фото Нацполіції

Деталі нещасного випадку

Чоловік отримав ураження струмом на перегоні "Тарасівка-Боярка". Правоохоронці попередньо встановили, що це 27- річний місцевий. Його госпіталізували з опіками до Київської міської клінічної лікарні № 2.

Поліцейські повідомили, що за результатами перевірки нададуть правову кваліфікацію події.

Ще один нещасний випадок на залізниці

Поліція застерігає від необдуманих вчинків. Залізниця – не місце для розваг. Заборонено вилазити на дахи вагонів та намагатися торкнутись лінії електропередач. Це може спричинити смерть.

У Дубні, що на Рівненщині, 3 лютого зіштовхнулись пасажирський поїзд "Київ – Івано-Франківськ" та вантажівка. Правоохоронці зазначили, що 37-річний водій вантажівки переїжджав залізничний переїзд на червоний колір світлофора.