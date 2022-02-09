Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 9 лютого о 1 годині ночі. Наразі ще розслідують всі обставини події.
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Місце, де чоловік отримав опіки / Фото Нацполіції
Деталі нещасного випадку
Чоловік отримав ураження струмом на перегоні "Тарасівка-Боярка". Правоохоронці попередньо встановили, що це 27- річний місцевий. Його госпіталізували з опіками до Київської міської клінічної лікарні № 2.
Поліцейські повідомили, що за результатами перевірки нададуть правову кваліфікацію події.
Ще один нещасний випадок на залізниці
У Дубні, що на Рівненщині, 3 лютого зіштовхнулись пасажирський поїзд "Київ – Івано-Франківськ" та вантажівка. Правоохоронці зазначили, що 37-річний водій вантажівки переїжджав залізничний переїзд на червоний колір світлофора.