Сообщение об инциденте поступило в полицию 9 февраля в 1 час ночи. Сейчас еще расследуют все обстоятельства произошедшего.

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Место, где мужчина получил ожоги / Фото Нацполиции

Детали несчастного случая

Мужчина получил поражение током на перегоне "Тарасовка – Боярка". Правоохранители предварительно установили, что это 27-летний местный. Его госпитализировали с ожогами в Киевскую городскую клиническую больницу № 2.

Полицейские сообщили, что по результатам проверки дадут правовую квалификацию происшествия.

Важно! Полиция предостерегает от необдуманных поступков. Железная дорога – не место для развлечений. Запрещено вылезать на крыши вагонов и пытаться коснуться линии электропередач. Это может привести к смерти.

Еще один несчастный случай на железной дороге

В Дубно, что в Ровненской области, 3 февраля столкнулись пассажирский поезд "Киев – Ивано-Франковск" и грузовик. Правоохранители отметили, что 37-летний водитель грузовика переезжал железнодорожный переезд на красный свет светофора.