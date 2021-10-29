Ховають майже на городах: на Київщині кладовище розширилося до будинків міста

Моторошну картину цвинтаря спостерігають діти та дорослі безпосередньо з вікон своїх будинків у міста Тетіїв на Київщині. За останній час місцеве кладовище тут розрослося до чималих розмірів.

При цьому працівники кладовища фактично впритул підібралися до домівок місцевих мешканців. Оскільки їх не влаштовує ані краєвид, ані те, що вітер приносить на городи стрічки з вінків та іншу атрибутику.

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Мешканці Тетіїва пішли задати питання про розширення цвинтаря до мера.

Діти живуть з видом на похорон

Посадовці кажуть, що до кількох гектарів кладовища додали ще кілька десятків соток. Але з людьми при цьому взагалі не радилися.

Чиновники зазначають, що збираються використовувати вільну земельну ділянку, оскільки "існує необхідність".

Жителі Тетіїва збираються писати заяви до прокуратури, оскільки за законом між цвинтарем та будинками має бути не менше 300 метрів.

Крім того, люди кажуть, що з кладовища до них доноситься спів священників під час відспівання, а їх діти бачать похорон просто з вікон будинків.

Якщо місто й надалі розширюватиме цвинтар, як це збирається робити, обурені люди обіцяють зламати паркан, яким загородили нові межі кладовища.